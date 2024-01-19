Стефанов Циципас уверенно вышел в четвертый круг турнира Australian Open

Седьмая ракетка мира Стефанов Циципас вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия), обыграв француза Люка Ван Аша.

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