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Стефанов Циципас уверенно вышел в четвертый круг турнира Australian Open

Стефанов Циципас уверенно вышел в четвертый круг турнира Australian Open
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Седьмая ракетка мира Стефанов Циципас вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия), обыграв француза Люка Ван Аша.

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Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 05:30 МСК
Люка Ван Аш
79
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4
6 		6 6
             
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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