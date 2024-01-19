Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг AO-2024, проигрывая в решающем сете 1:5

47-я ракетка мира Мирра Андреева прошла в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open – 2024.
В матче третьего круга россиянка со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6) обыграла 72-ю ракетку мира француженку Диан Парри. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 23 минуты. Андреева совершила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Парри ноль эйсов и одна двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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