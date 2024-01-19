Элина Аванесян уступила Марте Костюк в третьем круге Australian Open

74-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в упорном матче уступила представительнице Украины Марте Костюк (37-я в рейтинге WTA). Встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу украинской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 33 минуты. Аванесян один раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Костюк шесть эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 24.

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Костюк сыграет с победительницей противостояния Мария Тимофеева (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.