16-летняя Андреева стала обладателем редкого достижения после выхода в 4-й круг АО

47-я ракетка мира 16-летняя российская спортсменка Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, которая смогла выйти в четвёртый круг и на Уимблдоне, и на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде до достижения 17 лет, сообщает Opta Ace.

Ранее это удавалось сделать лишь Мартине Хингис (Швейцария), Татьяне Головин (Франция) и Кори Гауфф (США).

Напомним, в 2023 году на Уимблдоне Мирра Андреева дошла до стадии 1/8 финала, по пути обыграв Сиюй Ван (Китай), 10-ю сеяную Барбору Крейчикову (Чехия) и 22-ю сеяную Анастасию Потапову (Россия). В четвёртом круге 16-летняя теннисистка уступила Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).