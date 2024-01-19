Анастасия Захарова не смогла выйти в четвёртый круг Аustralian Оpen, уступив Френх
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190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова в упорном матче уступила представительнице Польши Магдалене Френх (69-я в рейтинге WTA). Встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу польской спортсменки.
Матч продлился 2 часа 53 минуты. Захарова два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Френх семь эйсов, одна двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 25.
Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:55 МСК
69
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|6
|
|5
|4
190
Анастасия Захарова
А. Захарова
В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Френх сыграет с четвёртой сеяной Кори Гауфф (США). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
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