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Анастасия Захарова не смогла выйти в четвёртый круг Аustralian Оpen, уступив Френх

Анастасия Захарова не смогла выйти в четвёртый круг Аustralian Оpen, уступив Френх
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190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова в упорном матче уступила представительнице Польши Магдалене Френх (69-я в рейтинге WTA). Встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 53 минуты. Захарова два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Френх семь эйсов, одна двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 25.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:55 МСК
Магдалена Френх
69
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Френх сыграет с четвёртой сеяной Кори Гауфф (США). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

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