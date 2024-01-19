«Даже на завтраке трясло». Френх — о победе над Захаровой на Australian Open

69-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Захаровой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча в Мельбурне завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу польской спортсменки.

«Я сильно нервничала с самого начала дня. Даже на завтраке меня трясло. Просто хочу поблагодарить польских болельщиков. Вы проделали прекрасную работу. Я выиграла благодаря вам», — сказала Френх после матча.

Напомним, в четвёртом круге соревнований в Мельбурне Магдалена Френх сыграет с четвёртой сеяной, американской теннисисткой Кори Гауфф. Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.