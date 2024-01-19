Камельзон прокомментировал победу Андреевой в матче с Парри на Australian Open

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказался о волевой победе россиянки Мирры Андреевой (47-я ракетка мира) над француженкой Диан Парри (72-я в рейтинге WTA) на Australian Open — 2024.

«Мирра набрала очень хороший опыт. Надо только радоваться, что она показывает такой высокий результат сегодня. Желаем, чтобы и дальше так продолжала. Она верно пролезает вперёд в десятку, а после этого есть возможность выигрывать «Большие шлемы». Команда у неё очень хорошая. Победа с Парри — очень хороший знак. Мирра очень трудолюбивая. Победа Андреевой сегодня — заявка, что она пойдёт дальше. Я верю в это», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).