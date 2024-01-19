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«Она сделала это». Пресс-служба AO — о камбэке Андреевой в матче с Парри

«Она сделала это». Пресс-служба AO — о камбэке Андреевой в матче с Парри
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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии отреагировала на победу 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над представительницей Франции Диан Парри в матче третьего круга соревнований. Андреева обыграла Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6), проигрывая в решающем сете 1:5.

«Нет, она этого не сделает! О да, она сделала это», — говорится в сообщении пресс-службы турнира на странице в социальных сетях.

В следующем раунде Australian Open — 2024 в Мельбурне Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия). Женский турнир продлится до 27 января. Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

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