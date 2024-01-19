Дмитриева: от Андреевой всегда ждёшь чуда, её победа в матче с Парри — сюрприз для всех

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе 16-летней россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри (72-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга на Australian Open — 2024.

«От Мирры всегда ждёшь чуда. Я ждала от неё этого в третьем сете, когда она сразу проиграла свою подачу и отдала преимущество французской теннисистке. Счёт был 3:0, думала, что может отыграться. На 4:1 думала так же, но когда счёт стал 5:1, я поняла, что всё закончено, наверное, и спокойно пошла спать. Когда проснулась, увидела результат. Её победа — сюрприз для всех.

Конечно, Мирра огорчается как маленькая девочка, когда проигрывает. Такие случаи были, но с ментальной стороной у неё всё хорошо — характер к неё устойчивый. Если она и огорчается, то это не влияет на её игру. Мирра хладнокровно и грамотно определяет тактически варианты и не спешит, в отличие от многих теннисистов», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).