Арина Соболенко оценила шансы на титул АО с учётом вылета Рыбакиной, Жабер и Пегулы

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о перспективах завоевания титула на Australian Open — 2024 в контексте вылета Елены Рыбакиной (3), Джессики Пегулы (5) и Онс Жабер (6).

«Учитывая вылет Рыбакиной, Жабер и Пегулы, считаю ли я себя главным фаворитом турнира? Слушайте, это теннис. Да, некоторые топ-игроки проиграли в предыдущих матчах. Но это лишь доказывает, что случиться может всё что угодно, поэтому я не хочу заглядывать так далеко. Я просто пытаюсь сохранять концентрацию из матча в матч. Если я выйду в следующий раунд, то смогу принять участие ещё в одном… если нет, то нет. Я просто делаю всё, что в моих силах, и стараюсь готовиться к каждому матчу как можно лучше», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

Ранее Соболенко вышла в четвёртый круг турнира, разгромив 33-ю ракетку мира украинку Лесю Цуренко со счётом 6:0, 6:0.