Селиваненко прокомментировал победу Андреевой в матче с Парри на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над представительницей Франции Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«На мой взгляд, для Мирры победа в таком матче, когда ей пришлось догонять и удалось в итоге переломить ход поединка, даже более важна, чем казавшаяся лёгкой победа над Онс в предыдущей игре. Она показала, что может выигрывать не только когда буквально сносит соперника с первого мяча, но и когда на корте тяжёлая вязкая борьба и не всё удается по ходу», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.