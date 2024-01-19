Андреева — о сравнении с Хингис: мне нравится её игра, но мы отличаемся

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о сравнении с экс первой ракеткой мира швейцаркой Мартиной Хингис.

«На самом деле я видела много её матчей. Слышала, что меня с ней сравнивают. Мне очень нравится, как она играет, но, думаю, мы отличаемся друг от друга, потому что она играет умно. Читает игру, действует более агрессивно. Не боится выходить к сетке. Я же предпочитаю оставаться на задней линии. Если есть возможность, то, конечно, выхожу к сетке. Она всегда хотела выйти вперёд, к сетке, и оттуда завершить розыгрыш. А мне нормально, если можно завершить розыгрыш с задней линии.

Я много её матчей смотрела. Финал «Ролан Гаррос» против Штеффи Граф. Мне было очень её жаль. Конечно, Штеффи Граф – тоже потрясающая теннисистка, она очень хорошо играла. Но мне было очень грустно смотреть, как трибуны на неё наседали. Я несколько раз этот матч смотрела, и каждый раз ощущения одни и те же, что она такого не заслужила», — сказала Андреева на пресс-конференции.