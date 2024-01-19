Андреева: во время интервью слышу поддержку, но сегодня этого не было

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что после её матча с французской спортсменкой Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 не было интервью на корте.

«У меня не так много опыта с послематчевыми интервью. Не знаю. Это не от меня зависит. Конечно, мне нравится разговаривать, общаться с фанатами, слышать поддержку. Во время интервью я слышу поддержку. Сегодня на корте 3 этого не было. Но мне и так нормально, это же не от меня зависит», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.