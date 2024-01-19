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Синнер: Хачанов сильно прибавил. Это точно будет тяжёлый матч

Синнер: Хачанов сильно прибавил. Это точно будет тяжёлый матч
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Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с россиянином Кареном Хачановым в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Мы уже давненько с ним не играли, будет интересно. Он всегда хорошо играет, особенно на «Больших шлемах». Будет интересно. Каждый раз у нас с ним были очень длинные и тяжёлые матчи. Надеюсь, будет хороший матч.
Надо проанализировать, почему с ним всегда получаются такие равные матчи. Многое изменилось, но мы играем в похожем стиле. Нам обоим нравится играть в ритме. Мы оба здорово двигаемся. Думаю, он сильно прибавил, в том числе на подаче.

Посмотрим. Это точно будет тяжёлый матч. Но я затем и тренируюсь, чтобы понимать свой уровень, как я могу каждый раз найти правильное решение», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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