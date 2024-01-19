Тимофеева обыграла 12-ю ракетку мира Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг Australian Open
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Тимофеева в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В следующем раунде соревнований в Австралии Мария Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.
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