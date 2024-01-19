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Тимофеева обыграла 12-ю ракетку мира Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг Australian Open

Тимофеева обыграла 12-ю ракетку мира Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг Australian Open
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Тимофеева в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем раунде соревнований в Австралии Мария Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:15 МСК
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		3
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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