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Тимофеева: раз попала в основную сетку AO, почему бы не задержаться здесь подольше?

Тимофеева: раз попала в основную сетку AO, почему бы не задержаться здесь подольше?
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170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева высказалась о победе над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Для меня это будет уже третья неделя, если считать квалификацию. Как в сказке, да? Но с такой потрясающей поддержкой трибун ощущение, что возможно всё! Спасибо, что так поддерживаете меня, это многое значит. Это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой.

Что говорила себе, когда поднимала руки в небо перед пятым матчболом? Беатрис здорово справлялась с давлением на матчболах, играла надёжно. Я молилась теннисным богам, чтобы они мне помогли. Мои удары – это их заслуга.

Подумала – раз уж попала в основную сетку, почему бы не задержаться здесь подольше? Это моя мотивация, наслаждаться каждым матчем здесь», — сказала Тимофеева после матча.

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