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Хаддад-Майя расплакалась после поражения от Тимофеевой на Australian Open

Хаддад-Майя расплакалась после поражения от Тимофеевой на Australian Open
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12-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя уступила россиянке Марии Тимофеевой в третьем круге Australian Open. Спортсменка покидала корт в слезах.

На видео с камеры из подтрибунного помещении можно увидеть бразильскую теннисистку, которая вытирает слёзы полотенцем по дороге в раздевалку.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу российской спортсменки. В следующем раунде соревнований в Австралии Мария Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.

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