Рублёв выиграл первый сет у Корды в матче Australian Open — 2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 26-я ракетка мира представитель США Себастьян Корда и пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.
Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу российского спортсмена. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 13:45 МСК
26
Себастьян Корда
С. Корда
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 6
|1
|
|7 8
|3
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.
Комментарии
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