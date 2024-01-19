Рублёв выиграл первый сет у Корды в матче Australian Open — 2024

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 26-я ракетка мира представитель США Себастьян Корда и пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу российского спортсмена. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.