Тимофеева в матче с Хаддад-Майей одержала победу над самой высокорейтинговой соперницей

170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева в матче с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (12-я ракетка мира) одержала победу над самой высокорейтинговой соперницей в карьере, сообщает Opta Ace.

Ранее россиянка никогда не встречалась с теннисистками из топ-50 рейтинга WTA.

Отметим, что в воскресенье, 21 января, у Тимофеевой будет возможность во второй раз подряд обыграть соперницу из топ-50. В матче 1/8 финала россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк, занимающей 37-ю строчку в рейтинге WTA.