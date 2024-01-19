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Тимофеева в матче с Хаддад-Майей одержала победу над самой высокорейтинговой соперницей

Тимофеева в матче с Хаддад-Майей одержала победу над самой высокорейтинговой соперницей
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170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева в матче с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (12-я ракетка мира) одержала победу над самой высокорейтинговой соперницей в карьере, сообщает Opta Ace.

Ранее россиянка никогда не встречалась с теннисистками из топ-50 рейтинга WTA.

Отметим, что в воскресенье, 21 января, у Тимофеевой будет возможность во второй раз подряд обыграть соперницу из топ-50. В матче 1/8 финала россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк, занимающей 37-ю строчку в рейтинге WTA.

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