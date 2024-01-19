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Маннарино одолел Шелтона и вышел в четвёртый круг AO, где сыграет с Джоковичем

Маннарино одолел Шелтона и вышел в четвёртый круг AO, где сыграет с Джоковичем
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 19-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над 16-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу представителя Франции.

Продолжительность матча составила 4 часа 51 минуту. Маннарино в этой встрече девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Шелтона 18 эйсов, он сделал четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19.

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Маннарино сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 28 января.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 10:05 МСК
Адриан Маннарино
19
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		1 6 2 6 6
6 4 		6 7 7 3 4
             
Бен Шелтон
16
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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