Маннарино одолел Шелтона и вышел в четвёртый круг AO, где сыграет с Джоковичем
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 19-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над 16-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу представителя Франции.
Продолжительность матча составила 4 часа 51 минуту. Маннарино в этой встрече девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Шелтона 18 эйсов, он сделал четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19.
В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Маннарино сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Турнир завершится 28 января.
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