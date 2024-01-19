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Рублёв повёл 2:0 в матче с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге АО

Рублёв повёл 2:0 в матче с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге АО
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 26-я ракетка мира представитель США Себастьян Корда и пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Второй сет завершился на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6) в пользу российского спортсмена. Отметим, что по ходу тай-брейка Рублёв уступал 2:4. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 13:45 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1
6 		7 8 3
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, первую партию Рублёв выиграл со счётом 6:2, дважды сделав брейк на подаче соперника.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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