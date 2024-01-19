Рублёв повёл 2:0 в матче с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге АО

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 26-я ракетка мира представитель США Себастьян Корда и пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Второй сет завершился на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6) в пользу российского спортсмена. Отметим, что по ходу тай-брейка Рублёв уступал 2:4. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, первую партию Рублёв выиграл со счётом 6:2, дважды сделав брейк на подаче соперника.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.