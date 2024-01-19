Каливод: Андреева ещё не научилась бояться соперниц

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о победе 47-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Россиянка обыграла француженку Диан Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6). Тренер подчеркнул, что секрет успеха Андреевой заключается в отсутствии страха перед соперницами.

«Андреева ещё не научилась бояться, у неё нет страха перед соперниками, и, как мне кажется, окружение Мирры не ставит перед ней сверхъестественных задач и оберегает её, стараясь не ругать. Если это делать, то это сразу окажет негативное воздействие на молодого спортсмена. Что касается других аспектов, у Андреевой есть техника, подача, рост и весовые показатели, которые просто великолепны», — приводит слова Каливода «RT на русском».

Напомним, в четвёртом круге Андреевой предстоит встретиться с победительницей противостояния Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).