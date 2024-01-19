Андреева — о посте Маррея в соцсетях: постараюсь распечатать, может, на стену повешу

16-летняя российская спортсменка Мирра Андреева отреагировала на то, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей смотрел её матч и прокомментировал его у себя в социальных сетях. Напомним, во время прошлогоднего турнира в Мадриде Мирра призналась в симпатии к Энди, назвав его красивым, на что экс первая ракетка мира в шутку ответил: «Представьте, чего она добьётся, когда поправит зрение».

— Знаю, что вы большая поклонница Энди Маррея. Он написал в соцсетях, что смотрел ваш матч. Что об этом думаете? Он сказал, что вы победили в том числе потому, что были строги к себе. Как находите баланс между строгим отношением к себе и пониманием, что можете вернуться в игру?

Андреева. Я даже не думала, что он будет смотреть матч, а потом он начал писать, комментировать в соцсетях. Постараюсь распечатать его посты, поставлю их в рамочку, буду везде с собой носить. Может, на стену повешу, чтобы каждый день на них смотреть (улыбается). Честно, не ожидала, что он будет писать об этом матче. А второй вопрос какой?

— Он думает, вы смогли сделать камбэк в том числе потому, что многого от себя ожидаете.

Андреева. Да, это правда. У меня было преимущество, потому что прошлый матч против неё я выиграла. Думала, что должна выиграть и сегодня, раз тогда выиграла легко по счёту.

Когда так думаешь, всегда случаются такие 1:6, как в первом сете. А затем я решила биться, выигрывать один гейм за раз. Может, строгость по отношению к себе мне и помогла. Не знаю. Я просто стараюсь мыслить позитивно. Эта строгость помогла мне выиграть, потому что обычно у меня в голове меньше позитива. Не знаю, я просто продолжала превозмогать себя. Говорила себе нехорошие слова. Думаю, мне это помогло, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).