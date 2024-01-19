Мария Тимофеева: провожу одну из лучших недель в своей жизни

170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Ощущения классные, вышла в третью неделю «Большого шлема». Очень рада. Довольна своей игрой сезона. Очень тяжёлый матч, всегда нелегко играть против топ-15 мира. Беатрис тоже показала великолепный теннис. Мне было очень тяжело. В целом это был отличный рабочий день.

Месяц назад проигрывала спортсменкам ниже топ-800? Думаю, в женском теннисе дело не столько в самой игре, а в ментальной её части. В том проигранном матче в Индии я отравилась и условия игры были не лучшими, уж поверьте. Вся атмосфера не располагала. А та девочка начала показывать свой лучший теннис, и мне было очень нелегко. Я всегда чувствовала, что мне есть к чему стремиться в игре. Если я правильно настроюсь, то могу играть хорошо. Сейчас всё сходится, и я провожу одну из лучших недель в своей жизни.

И матч с Ализе, и три матча в квалификации придали мне уверенности в себе. И игра на больших кортах – я уже играла на них в квалификации, потому что матчи были против австралийских теннисисток. Это было ключевым, я привыкла к такой арене, к трибунам, и в матчах с Беатрис и Каролиной уже не чувствовала такого напряжения.

Мало что изменилось с первого круга. Мне до сих пор интересно, насколько далеко я смогу зайти. Только теперь я знаю, на что способна. Знаю, что могу биться с этими девушками. Мне было интересно узнать, по силам ли мне это. Может, надо над чем-то поработать? Конечно, всегда есть над чем работать. Теперь я чуть больше уверена в своих силах. Посмотрим, куда это нас приведёт», — сказала Тимофеева на пресс-конференции.