Тимофеева: Костюк смотрится солидно, будет интересный матч

170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева высказалась о предстоящей встрече с украинкой Мартой Костюк в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Марта всего на год меня старше, но по юниорам мы не встречались, потому что она гораздо быстрее начала здорово играть в профессиональном туре. Кажется, она уже в 16 зажигала в WTA. Это круто. Я туда припозднилась. Видела немного её матч, потому что она играла против моей подруги. Смотрится она солидно, так что посмотрим. Будет интересный матч», — сказала Тимофеева на пресс-конференции.

Напомним, встреча Тимофеевой и Костюк запланирована на 21 января. Женский турнир Aistralian Open — 2024 завершится 27 января.