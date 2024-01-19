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«Начал пить текилу». 35-летний Маннарино — о том, почему с возрастом стал лучше играть

«Начал пить текилу». 35-летний Маннарино — о том, почему с возрастом стал лучше играть
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19-я ракетка мира 35-летний французский теннисист Адриан Маннарино после победы над американским спортсменом Беном Шелтоном в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне объяснил, почему с возрастом стал лучше играть и больше побеждать на турнирах.

«Я начал пить текилу», — с улыбкой сказал Маннарино после матча с Шелтоном.

Напомним, Маннарино обыграл 21-летнего Шелтона в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Адриан Маннарино сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом соревнований в Мельбурне. Australian Open — 2024 завершится 28 января.

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