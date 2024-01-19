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Джокович высказался о позднем матче Медведева на Australian Open

Джокович высказался о позднем матче Медведева на Australian Open
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о позднем матче россиянина Даниила Медведева с финном Эмилем Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии — 2024 и поделился мнением о том, как организаторы борются с этой проблемой. Игра Медведева завершилась в 3:39 утра по местному времени.

«Думаю, что решают эту проблему. Знаю, что «Большие шлемы» обсуждают этот вопрос. Стараются начинать турнир на день раньше и так далее. Проблема в ежедневном расписании и запланированном времени начала матчей, потому что у мужчин могут быть пятисетовики, как вчера днём. И Медведев начал в 11 вечера.

Конечно, это не идеальная ситуация. Но я не думаю, что на больших кортах «Шлемов», особенно на центральном корте, будут менять формат дневных и ночных матчей. Ведь за счёт этого они и продают билеты, извлекают прибыль, продвигают турнир. Не думаю, что сделают одну сессию на весь день. Это бы точно помогло игрокам, потому что, может, в некоторые дни у нас могла бы быть пара лишних часов, если начинается в 11 или 12 часов.

Другой вариант – ставить на центральном корте на один матч меньше. Уверен, «Шлемы» рассматривают разные варианты», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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