В первом сете матча между Рублёвым и Кордой на корт выбежал сверчок. Видео

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 между Андреем Рублёвым (Россия) и Себастьяном Кордой (США) на корт выбежал сверчок.

Инцидент произошёл в первом сете перед подачей американца при счёте 2:3. Андрей попытался аккуратно подобрать насекомое, однако это удалось сделать лишь при помощи болбоев.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.

Отметим, что Рублёв в этом гейме сделал брейк на подаче соперника и повёл 4:2. Итоговый счёт — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу представителя России.