Рублёв: как удаётся так сильно бить по мячу? Я бы тоже хотел это знать

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о своих сильных сторонах.

«Как удаётся так сильно бить по мячу? Я бы тоже хотел это знать (улыбается). Наверное, у каждого есть свои слабые и сильные стороны. У некоторых игроков сильные ноги, у других — потрясающая подача. У меня, возможно, есть небольшая сила. Но в остальном много недостатков, над которыми нужно работать», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, в четвёртом круге соревнований в Мельбурне Андрей Рублёв сыграет с хозяином кортов, 10-й ракеткой мира Алексом де Минором. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.