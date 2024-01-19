Определилась соперница Мирры Андреевой в четвёртом круге Australian Open

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встретится с 11-й ракеткой мира представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

В третьем раунде соревнований в Мельбурне Крейчикова одержала победу над 180-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Сторм Хантер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу чешской спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

Встреча Андреевой с Крейчиковой запланирована на 20 января. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.