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Определилась соперница Мирры Андреевой в четвёртом круге Australian Open

Определилась соперница Мирры Андреевой в четвёртом круге Australian Open
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встретится с 11-й ракеткой мира представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

В третьем раунде соревнований в Мельбурне Крейчикова одержала победу над 180-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Сторм Хантер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу чешской спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

Встреча Андреевой с Крейчиковой запланирована на 20 января. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 14:10 МСК
Сторм Хантер
180
Австралия
Сторм Хантер
С. Хантер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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