Определилась соперница Мирры Андреевой в четвёртом круге Australian Open
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встретится с 11-й ракеткой мира представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.
В третьем раунде соревнований в Мельбурне Крейчикова одержала победу над 180-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Сторм Хантер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу чешской спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.
Встреча Андреевой с Крейчиковой запланирована на 20 января. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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