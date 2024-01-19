Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о состоянии здоровья: не делал тест на ковид. У меня обычная ОРВИ

Джокович — о состоянии здоровья: не делал тест на ковид. У меня обычная ОРВИ
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», высказался о своём состоянии здоровья. Ранее спортсмен сообщал, что заболел перед стартовым матчем проходящего в Мельбурне Australian Open, вследствие чего плохо себя чувствовал.

«Я не делал тест на ковид. У меня обычная ОРВИ, уже почти прошла. Сопли ещё немного идут, и только», — заявил теннисист на пресс-конференции после своей победы над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в третьем круге турнира.

Далее Новак Джокович сыграет с 18-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино.

Напомним, Джокович является десятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Впервые теннисист выиграл Australian Open в 2008 году, в последний раз поднимал трофей победителя в 2023 году.

Материалы по теме
Избежал ошибки Медведева! Рублёв прошёл во вторую неделю АО и сыграет с героем Австралии
Избежал ошибки Медведева! Рублёв прошёл во вторую неделю АО и сыграет с героем Австралии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android