Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 19 января

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Сегодня, 19 января, в Мельбурне завершился шестой день Australian Open — 2024. В мужской сетке соревнований в четвёртый круг пробились российские теннисисты Карен Хачанов (15-я ракетка мира) и Андрей Рублёв (5).

Также свой путь на турнире продолжили, пробившись во вторую неделю соревнований, Янник Синнер (Италия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 7) и Новак Джокович (Сербия, 1).

Australian Open — 2024. Результаты 19 января

Мужчины. Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — 6:0, 6:1, 6:3

Тейлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:3, 6:1

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4