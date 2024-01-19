Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 20 января

В субботу, 20 января, в Мельбурне пройдёт седьмой день Открытого чемпионата Австралии — 2024. В мужской сетке будут сыграны матчи третьего круга. За выход в 1/8 финала поборется третья ракетка мира из России Даниил Медведев, соперником которого будет 27-й по посеву канадец Феликс Оже-Альяссим. Их матч начнётся в 11:00 мск.

Также свои матчи проведут Карлос Алькарас (Испания, 2), Каспер Рууд (Норвегия, 11), Григор Димитров (Болгария, 13) и Хуберт Хуркач (Польша, 9).

Australian Open. Расписание матчей 20 января

Мужчины. Третий круг

4:00

Томми Пол (США, 14) — Миомир Кецманович (Сербия)

5:30

Цзюнчэн Шан (Китай, WC) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Уго Умбер (Франция, 21) — Хуберт Хуркач (Польша, 9)

6:00

Артур Казо (Франция, WC) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28)

7:30

Григор Димитров (Болгария, 13) — Нуну Боргес (Португалия)

9:00

Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Каспер Рууд (Норвегия, 11)

11:00

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Даниил Медведев (Россия, 3)

12:30

Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Михельсен (США)