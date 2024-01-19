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Тарпищев: Андреева — молодец, не пошла на поводу у Парри и продолжила играть в свой теннис

Тарпищев: Андреева — молодец, не пошла на поводу у Парри и продолжила играть в свой теннис
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка в решающем сете проигрывала со счётом 1:5, однако перевернула игру, завершив матч со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

«У Андреевой был тяжёлый матч, француженка тактически грамотно играла, но наша теннисистка справилась. Радует то, что она физически переиграла соперницу к концу матча, та «поднаелась» и уступила. Андреева — молодец, что не пошла у неё на поводу, а продолжила играть в свой теннис. Для себя она играет не очень чисто, но в целом нормально», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Далее Мирра Андреева встретится с 11-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой.

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