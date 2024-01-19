Чесноков: не знаю, как Мирра Андреева сумела отыграться, это просто чудо

Российский теннисист Андрей Чесноков, финалист Кубка Дэвиса 1995 года, высказался о матче россиянки Мирры Андреевой и француженки Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Два сета встречи спортсменки закрыли со счётом 1:6, 6:1, в третьей партии российская теннисистка проигрывала 1:5, однако перевернула игру и вырвала победу на тай-брейке.

«Мне очень понравилась французская девочка, она здорово играла. Мне кажется, она играла интереснее и лучше Андреевой. Я не знаю, как Мирра сумела отыграться, это просто чудо. С другой стороны, в женском теннисе всё возможно, однако здорово, что она не сдалась и проявила характер», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Также спортсмен высказался о победе россиянки Марии Тимофеевой над 12-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей: встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3: «Тимофеева одержала потрясающую победу, Хаддад-Майя играет очень стабильно, обыграть такую соперницу очень престижно. Она немного нервничала на матчболах, но сумела удержать победу. Приятно, что наши девочки продолжают радовать нас своей игрой и результатом».