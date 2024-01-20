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Рублёв рассказал о физическом состоянии Медведева после позднего матча на АО-2024

Рублёв рассказал о физическом состоянии Медведева после позднего матча на АО-2024
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о позднем матче соотечественника Даниила Медведева с финном Эмилем Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Игра Медведева завершилась в 3:39 утра по местному времени.

«Я его видел, спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что на удивление хорошо, что он этого сам не ожидал. Но я не представляю, как он это делает, потому что он лёг спать в 7 утра.

Конечно, Даня красавчик. Выиграть такой матч, лечь спать рано утром, когда уже светло – и на следующий день чувствовать себя нормально… Он, по-моему, около часа сегодня потренировался. Огромное ему уважение. Поэтому и не только поэтому он один из лучших теннисистов в мире», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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