Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, время начала
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20 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди мужчин.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии сойдутся два сеяных теннисиста: канадец Феликс Оже-Альяссим (30-я ракетка мира, посеян на турнире под 27-м номером) и российский спортсмен Даниил Медведев (третий номер в рейтинге ATP, посеян на турнире под третьим номером). Соперники должны выйти на корт в 11:00 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
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