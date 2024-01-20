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Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, время начала

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, время начала
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20 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди мужчин.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии сойдутся два сеяных теннисиста: канадец Феликс Оже-Альяссим (30-я ракетка мира, посеян на турнире под 27-м номером) и российский спортсмен Даниил Медведев (третий номер в рейтинге ATP, посеян на турнире под третьим номером). Соперники должны выйти на корт в 11:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

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