Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, время начала

20 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди мужчин.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии сойдутся два сеяных теннисиста: канадец Феликс Оже-Альяссим (30-я ракетка мира, посеян на турнире под 27-м номером) и российский спортсмен Даниил Медведев (третий номер в рейтинге ATP, посеян на турнире под третьим номером). Соперники должны выйти на корт в 11:00 мск.

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.