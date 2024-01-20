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Ига Свёнтек — Линда Носкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Ига Свёнтек — Линда Носкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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20 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди женщин. В одиночном турнире на этом этапе сыграют 32 теннисистки.

В матче третьего круга сойдутся первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек, посеянная на турнире под первым номером, и чешская теннисистка Линда Носкова, занимающая 50-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи запланировано на 11:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны, однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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