Ига Свёнтек — Линда Носкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

20 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди женщин. В одиночном турнире на этом этапе сыграют 32 теннисистки.
В матче третьего круга сойдутся первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек, посеянная на турнире под первым номером, и чешская теннисистка Линда Носкова, занимающая 50-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи запланировано на 11:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны, однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
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Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.
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