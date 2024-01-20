Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open, уверенно переиграв Остапенко

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче третьего круга 34-летняя Азаренко (18) со счётом 6:1, 7:5 обыграла 12-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. Встреча теннисисток продлилась 1 час 22 минуты. Азаренко 11 раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Остапенко три эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Отдельно отметим, что во втором сете Азаренко уступала 2:5, однако затем взяла пять геймов подряд.

За выход в 1/4 финала австралийского мэйджора Азаренко сразится с Даяной Ястремской (Украина).