Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open, уверенно переиграв Остапенко
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.
В матче третьего круга 34-летняя Азаренко (18) со счётом 6:1, 7:5 обыграла 12-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. Встреча теннисисток продлилась 1 час 22 минуты. Азаренко 11 раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Остапенко три эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Отдельно отметим, что во втором сете Азаренко уступала 2:5, однако затем взяла пять геймов подряд.
Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 08:30 МСК
10
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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22
Виктория Азаренко
В. Азаренко
За выход в 1/4 финала австралийского мэйджора Азаренко сразится с Даяной Ястремской (Украина).
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