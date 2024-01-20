Дарья Касаткина опубликовала пост о неудачном выступлении на Australian Open — 2024

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост касательно своего выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, первая ракетка России Касаткина в Мельбурне дошла лишь до второго круга, где со счётом 6:4, 3:6 3:6 проиграла чемпионке US Open — 2017, 44-й ракетке мира из США Слоан Стивенс.

«Пока-пока, Австралия. Я уверена, что однажды мы с тобой поладим. Буду для этого очень стараться», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Australian Open – для Касаткиной действительно самый слабый турнир «Большого шлема» в карьере. Её лучший результат в Мельбурне – это третий раунд (она достигала его в 2016 и 2022 годах). В прошлом сезоне Дарья и вовсе потерпела поражение на AO в первом круге.