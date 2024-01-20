Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: россиянин выиграл 1-й сет матча на Australian Open
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 30-я ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу российского спортсмена. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:10 МСК
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|
|5
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.
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