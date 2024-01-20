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Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: россиянин выиграл 2-й сет матча на Australian Open

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: россиянин выиграл 2-й сет матча на Australian Open
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч третьего круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 30-я ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу российского спортсмена. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, первый сет также остался за Медведевым (6:3).

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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