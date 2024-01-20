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Анна Калинская призналась, что, скорее всего, потратит призовые с Australian Open на сумку

Анна Калинская призналась, что, скорее всего, потратит призовые с Australian Open на сумку
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, на что потратит призовые, заработанные на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, ранее Калинская пробилась 1/8 финала австралийского ТБШ. В третьем круге соревнований она со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2017 американку Слоан Стивенс (44-я ракетка мира).

Интервьюер на корте: это самые большие призовые ($ 252 тыс. – Прим. «Чемпионата»), которые ты когда-либо получала на турнирах. Какой будет твоя первая покупка?
Калинская: хороший вопрос (смеётся). На самом деле, у меня нет ничего конкретного в голове. Я отношусь к этому спокойно.
Интервьюер: может быть, какие-то красивые украшения, например, серьги?
Калинская: возможно, это будет хорошая сумка.

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