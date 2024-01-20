Азаренко — о частых криках Остапенко: это немного комично, но что она сделает-то?

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как относится к частым крикам чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко на свой бокс и судей во время матчей.

Ранее Азаренко обыграла Остапенко со счётом 6:1, 7:5 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Этого ожидаешь. Она делает то, что делает. Мне кажется, что это не обязательно влияет на неё. Она так делает, когда выигрывает и когда проигрывает тоже. Думаю, это просто у неё такое поведение на корте.

Не могу говорить о том, что она при этом чувствует и зачем так делает. Я не знаю. Порой во время решений по линиям это может быть немного комично. Я думаю – да пофиг. Что ты сделаешь-то? Иногда смотришь на линии и думаешь – вы уверены, что попала, тут на тоненького? А когда всё и так понятно, то особо и не споришь.

Думаю, она такая, какая есть. Я не сужу. Я здесь, чтобы провести матч. Если я могу её вывести из равновесия, то это часть моей работы, это поможет мне играть лучше и победить. Не говорю, что намеренно вывожу её из себя. Она делает то, что делает, а мне надо беспокоиться о том, что делаю я», — сказала Азаренко на пресс-конференции.