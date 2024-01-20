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Кафельников — после того, как Носкова взяла сет у Свёнтек: однажды она выиграет ТБШ!

Кафельников — после того, как Носкова взяла сет у Свёнтек: однажды она выиграет ТБШ!
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о будущем 50-й ракетки мира, 19-летней чешки Линды Носковой после того, как она взяла сет у первой ракетки мира Иги Свёнтек в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 4
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Линда Носкова однажды выиграет турнир «Большого шлема»! Гарантирую», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

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