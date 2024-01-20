Кафельников — после того, как Носкова взяла сет у Свёнтек: однажды она выиграет ТБШ!

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о будущем 50-й ракетки мира, 19-летней чешки Линды Носковой после того, как она взяла сет у первой ракетки мира Иги Свёнтек в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Линда Носкова однажды выиграет турнир «Большого шлема»! Гарантирую», — написал Кафельников в своих социальных сетях.