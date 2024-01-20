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Медведев уверенно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 4-й круг Australian Open

Медведев уверенно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 4-й круг Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионате Австралии – 2024.

В матче третьего раунда Медведев (3) встречался с 30-й ракеткой мира, представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок завершился уверенной победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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