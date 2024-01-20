Медведев уверенно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 4-й круг Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионате Австралии – 2024.

В матче третьего раунда Медведев (3) встречался с 30-й ракеткой мира, представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок завершился уверенной победой россиянина со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.