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Даниил Медведев в пятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Даниил Медведев в пятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, ранее в третьем круге Australian Open — 2024 Медведев (3) со счётом 6:3, 6:4, 6:3 обыграл бывшую шестую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима.

Все выходы Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open:

2019 год – проиграл в 1/8 финала.
2020 год – проиграл в 1/8 финала.
2021 год – дошёл до финала.
2022 год – дошёл до финала.
2024 год –?

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