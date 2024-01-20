Даниил Медведев в пятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, ранее в третьем круге Australian Open — 2024 Медведев (3) со счётом 6:3, 6:4, 6:3 обыграл бывшую шестую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима.

Все выходы Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open:

2019 год – проиграл в 1/8 финала.

2020 год – проиграл в 1/8 финала.

2021 год – дошёл до финала.

2022 год – дошёл до финала.

2024 год –?