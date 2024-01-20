Первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла 19-летней Носковой в 3-м круге Australian Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
В матче третьего круга Australian Open Свёнтек (1) сенсационно проиграла 50-й ракетке мира 19-летней чешке Линде Носковой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты. Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету юной Носковой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Следующей соперницей Носковой в Мельбурне станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария).
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