Первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла 19-летней Носковой в 3-м круге Australian Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

В матче третьего круга Australian Open Свёнтек (1) сенсационно проиграла 50-й ракетке мира 19-летней чешке Линде Носковой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты. Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету юной Носковой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующей соперницей Носковой в Мельбурне станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Голубич (Швейцария).