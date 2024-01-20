Дмитриева: Медведеву просто играть с Оже-Альяссимом — Даниил хорошо его читает

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Феликсом Оже-Альяссимом в третьем раунде Australian Open.

«С Оже-Альяссимом у Медведева получилась лёгкая игра. У Дани всё более-менее получалось, он был спокоен. Мне кажется, Медведеву просто играть с Оже-Альяссимом, только один раз Даниил с ним мучился, когда тот был в очевидном ударе. Медведев хорошо его читает, сегодня чувствовал себя достаточно комфортно, и мы смотрели спокойно. После прошлой игры Медведева я так и думала, что должны быть крайности», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В следующем раунде Даниил сыграет с представителем Португалии Нуну Боргесом.