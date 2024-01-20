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Даниил Медведев: тренировки после бессонных из-за тусовок ночей помогли мне сегодня

Даниил Медведев: тренировки после бессонных из-за тусовок ночей помогли мне сегодня
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что помогло ему восстановиться после тяжелейшего матча во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, который он выиграл в 3:49 утра.

Сегодня, 20 января, уже в третьем круге турнира Медведев уверенно, в трёх сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Тяжко, особенно после прошлого матча. Рад, что смог показать хороший уровень. Бегать было тяжело, и я старался всегда нанести сложный для соперника удар, читать игру, чтобы не пришлось сильно бегать. В третьем сете смог нанести хорошие удары. Доволен своей игрой и жду следующего матча.

Да, свежести нет, чувствую себя не на 100%, но мы с командой постарались сделать всё возможное. После матча вернулся в отель, сделал физио, в семь утра лёг спать. Проснулся в 12, провёл спокойный день, сегодня хорошо поспал. Хорошо, что у меня есть суперспособность, я могу спать, когда захочу и где захочу. Некоторые игроки рассказывают, что два-три часа не могут заснуть после тяжёлых матчей. Они бы не смогли играть, потому что заснули бы часов в 10 утра.

По крайней мере, я смог поспать. В юности, года до 21, я тусил по ночам. На теннисе это плохо сказывалось, я не играл так, как сейчас. Но, может, те тренировки после бессонных ночей помогли мне сегодня. Надеюсь, что так», — сказал Медведев в интервью на корте.

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